16 ноября 2018, 14:03Происшествия

В Пензенской области подросток попал под поезд

В Пензенской области подросток получил травмы, попав под поезд. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР, юноша попал под поезд 15 ноября в 21.00. Машинист экстренно затормозил, но наезд предотвратить не удалось. Парня с многочисленными травмами доставили в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки в отношении машиниста поезда будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://psut.sledcom.ru/news/item/1272357/

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