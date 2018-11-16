В Пензенской области подросток попал под поезд

В Пензенской области подросток получил травмы, попав под поезд. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР, юноша попал под поезд 15 ноября в 21.00. Машинист экстренно затормозил, но наезд предотвратить не удалось. Парня с многочисленными травмами доставили в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки в отношении машиниста поезда будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».