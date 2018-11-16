В Пензенской области подросток попал под поезд

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16 ноября 2018, 14:03Происшествия
В Пензенской области подросток получил травмы, попав под поезд. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР, юноша попал под поезд 15 ноября в 21.00. Машинист экстренно затормозил, но наезд предотвратить не удалось. Парня с многочисленными травмами доставили в больницу.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
«По результатам проверки в отношении машиниста поезда будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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