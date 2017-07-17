В Пензенской области поднимут зарплаты работникам культуры и образования

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17 июля 2017, 14:36Общество
На очередной сессии Законодательного Собрания 17 июля внесли изменения в закон о бюджете Пензенской области, касающиеся заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и образования.
Правки в бюджет Пензенской области внесли по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как пояснил спикер Законодательного Собрания Валерий Лидин, корректировки сделаны согласно Майским указам президента РФ Владимира Путина. Зарплаты работников бюджетной сферы поднимут с 87%-го до 100%-го уровня обеспечения.
Зарплаты повысят работникам муниципальных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, а также работникам муниципальных учреждений культуры.
По словам министра финансов Пензенской области Любови Финогеевой, вносятся изменения в бюджет в части увеличения расходов по данному направлению, они направляются в соответствующий раздел в виде дотаций на сбалансированность.
«Средства пойдут в виде финансовой помощи бюджетам муниципалитетов дополнительного образования и культуры и в виде субвенций на обеспечение расходов в образование в дошкольном и общем образовании. Источники финансирования – экономия по проведенным торгам, софинансирование, перенесение отдельных видов расходов на более поздние сроки», - пояснила она.
«Задача, которая стоит перед правительством области и министерством финансов, – в полном объеме выполнить Майские указы президента РФ, в первую очередь, - по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы», - отметил губернатор.
Кроме того, депутаты единогласно приняли решение направить субсидии в размере 43,7 миллионов рублей на поддержку некоторых отраслей сельского хозяйства.
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