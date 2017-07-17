В Пензенской области поднимут зарплаты бюджетникам

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17 июля 2017, 19:39Общество
Работникам муниципальных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, а также работникам учреждений культуры повысят заработанную плату. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на очередной сессии.
Зарплаты работников бюджетной сферы поднимут с 87% до 100% уровня обеспечения. Изменения в закон о бюджете Пензенской области внесли по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.
«Задача, которая стоит сегодня перед правительством области и министерством финансов, - выполнить в полном объеме майские указы президента, в том числе - и по повышению заработанной платы сотрудникам бюджетной сферы», - сообщил он.
«Средства пойдут в виде финансовой помощи бюджетам муниципалитетов дополнительного образования и культуры и в виде субвенций на обеспечение расходов в образование в дошкольном и общем образовании. Источники финансирования — экономия по проведенным торгам, софинансирование, перенесение отдельных видов расходов на более поздние сроки», - добавила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.
Также в региональном парламенте единогласно приняли решение направить более 43 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства.
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