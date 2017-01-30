В Пензенской области подготовят инвестиционный рейтинг районов

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30 января 2017, 17:01Общество
В Пензенской области формируют ежеквартальный рейтинг инвестиционной привлекательности городских округов и районов.
При составлении рейтинга учитывается то, как часто глава администрации города или района встречался с инвесторами, какова результативность встреч, освещение мероприятий в СМИ и доступность информации о них в Интернете. Также анализируется инвестиционных паспорт и реестры инвестиционных площадок, отметили в пресс-центре регионального правительства, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Согласно последнему рейтингу, Пенза получила наибольшее количество баллов – 278. На втором месте – Бессоновский район (164 балла), на третьем – Никольский район (123). В пятерку также вошли Лунинский (111,5) и Пензенский районы (102 балл), которые существенно улучшили свои показатели», – добавили в пресс-центре.
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