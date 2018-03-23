В Пензенской области подготовлен комплекс мер по улучшению демографии

«У нас должен быть четкий план, система, которая охватывает все аспекты, влияющие на семейное благополучие. Необходимо создать такие условия, в которых молодые родители будут чувствовать себя уверенно, надо заботиться, в первую очередь, о тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, кто нуждается в социальной защите», – отметил он.

Сейчас подготовлен комплекс мер, направленных на стимулирование рождаемости. Среди них – поддержка семьи в связи с рождением и воспитанием детей, выплаты и пособия, а также информационная работа о способах их получения. Также оказывается содействие улучшению жилищных условий семей: предоставляются земельные участки, льготные займы, социальные выплаты, компенсация за наем жилья и др.

Кроме того, молодым мамам помогут с трудоустройством и самореализацией. Для этого проводится их профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком.

«В планах – широкое внедрение более удобных форм занятости для родителей – неполный рабочий день или неделя, гибкий график работы, удаленный труд и т.п. Для женщин будут организованы специальные ярмарки вакансий, на которых предприятия представят именно такие возможности трудоустройства», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Также продолжится работа по профилактике абортов и отказов от новорожденных. Особое внимание в «дорожной карте» уделено и охране здоровья молодых женщин и детей. Цель - увеличение выявляемости аномалий развития плода, снижение младенческой смертности, доли преждевременных родов.

«Это не окончательный вариант «дорожной карты». Надо находиться в постоянном поиске новых решений проблемы, держать руку на пульсе, внедрять методы, которые найдут отклик у жителей», – отметил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».