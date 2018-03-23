В Пензенской области подготовлен комплекс мер по улучшению демографии

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23 марта 2018, 10:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал работу по улучшению демографической ситуации приоритетной для органов власти региона.
«У нас должен быть четкий план, система, которая охватывает все аспекты, влияющие на семейное благополучие. Необходимо создать такие условия, в которых молодые родители будут чувствовать себя уверенно, надо заботиться, в первую очередь, о тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, кто нуждается в социальной защите», – отметил он.
Сейчас подготовлен комплекс мер, направленных на стимулирование рождаемости. Среди них – поддержка семьи в связи с рождением и воспитанием детей, выплаты и пособия, а также информационная работа о способах их получения. Также оказывается содействие улучшению жилищных условий семей: предоставляются земельные участки, льготные займы, социальные выплаты, компенсация за наем жилья и др.
Кроме того, молодым мамам помогут с трудоустройством и самореализацией. Для этого проводится их профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком.
«В планах – широкое внедрение более удобных форм занятости для родителей – неполный рабочий день или неделя, гибкий график работы, удаленный труд и т.п. Для женщин будут организованы специальные ярмарки вакансий, на которых предприятия представят именно такие возможности трудоустройства», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Также продолжится работа по профилактике абортов и отказов от новорожденных. Особое внимание в «дорожной карте» уделено и охране здоровья молодых женщин и детей. Цель - увеличение выявляемости аномалий развития плода, снижение младенческой смертности, доли преждевременных родов.
«Это не окончательный вариант «дорожной карты». Надо находиться в постоянном поиске новых решений проблемы, держать руку на пульсе, внедрять методы, которые найдут отклик у жителей», – отметил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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