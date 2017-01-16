16 января 2017, 19:11Общество В Пензенской области подготовили 30 точек купания на Крещение Два дня остается до одного из главных христианских праздников. В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. По преданию, в этот праздник на земные водоемы снисходит Дух Небесный и вся вода становится святой.

Житель поселка Заря Виктор Небога лично опробует сделанную им прорубь. Местный активист вот уже несколько лет подряд организует в отдаленном районе Пензы купель к празднику Крещения Господня. Трудится, рассказывает, с одобрения православной церкви.



«Я получил благословение не просто батюшки, а митрополита, я написал прошение. Без священника незаконно, я считаю», - сказал Виктор Небога.

Купель одобрили и пензенские спасатели. Сотрудники МЧС в преддверии большого православного праздника проверили места для традиционного обряда омовения. В Пензенской области насчитывается 30 официальных точек. В областном центре в 2017- ом купаться в Крещенскую ночь разрешено в трех местах: в Ахунах на территории гостиничного комплекса, на Пензе-4 в районе улицы Рылеева, 1А и поселке Заря. Также ближайшей точкой для православных пензенцев станет Город Спутник.



В ночь со среды на четверг в регионе возле каждой купели будут дежурить врачи, полицейские и спасатели - всего 266 специалистов. Но это только на официальных точках.



«Я бы не рекомендовал купаться в таких местах, где нет спасателей, так как безопасность там обеспечивать не будут. Те места, которые не санкционированы, будут выявляться, и там будут выставляться запрещающие знаки, где купаться запрещено», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Также МЧС напоминает, что при купании в проруби запрещается выходить на лед большими группами, выезжать на него на автотранспорте. В местах, где будут проводить обряд омовения, запрещено распивать спиртные напитки, а также оставлять детей без присмотра.

Кстати, крещенских морозов не ожидается. В ночь с 18 на 19 синоптики обещают температуру около минус 11 градусов.

Общество

просмотров 268