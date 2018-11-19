В Пензенской области поддержат тех, кто вводит земли в сельхозоборот

В 2018 году Башмаковский район стал победителем областного конкурса по показателям в растениеводстве и животноводстве. Предприятие, которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и кормовых культур, а также на развитии молочного и мясного направлений, с рабочим визитом посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. За несколько лет производство удалось вывести на новый уровень и на этом столичный инвестор не намерен останавливаться.

Современная сельхозтехника - хорошее подспорье для освоения новых технологий и перехода на энергосберегающую обработку земли. Средств на нее не жалеют - машин и оборудования закуплено более чем на 110 миллионов рублей. На предприятии в Башмаковском районе выращивают озимую и яровую пшеницу, лен, рожь, чечевицу, сою и подсолнечник.

Инвестору из Москвы Анатолию Ларионову удалось наладить производство с нуля. Сейчас предприятие «Кандиевское» включает в себя молочно-товарную ферму, водохранилище с промысловой рыбой и новейшую линию по переработке. Молочную продукцию, котлеты, купаты, фаршированные перцы и другие полуфабрикаты собственного производства теперь можно купить в магазине, который недавно открыли в рабочем поселке.

«Пару лет назад здесь был упадок, затем пришел новый человек, начал постепенно восстанавливать производство. Это лишний раз показывает, что регион привлекателен для инвесторов», - отметил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

«У нас сложился очень хороший профессиональный коллектив, люди перестали ездить работать в Москву. Есть костяк механизаторов, которые знакомы с импортной техникой, они обучают молодых, а их сейчас - минимум четверть коллектива», - рассказал генеральный директор сельхозпредприятия Анатолий Ларионов.

В хозяйстве работают 50 человек. Средняя заработанная плата - 21 тысяча рублей. В планах у инвестора - запустить молокозавод. Иван Белозерцев рекомендовал специалистам профильного министерства подумать о возможных мерах поддержки, которые непременно понадобятся предприятию в ближайшие годы.