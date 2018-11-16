В Пензенской области почти 6 тыс. многодетных семей получили пособия

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16 ноября 2018, 17:59Общество
В Пензенской области за 10 месяцев текущего года родилось 1757 третьих и последующих детей – на 154 больше, чем за аналогичный период 2017-го.
Как сообщает пресс-центр облправительства, с начала 2018-го ежемесячное пособие в размере 9470 рублей получили 5919 многодетных семей. Выплаты производятся до достижения ребенком трехлетнего возраста.
На эти цели за 10 месяцев было направлено 508,9 млн руб., из них 277,4 млн - средства бюджета Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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