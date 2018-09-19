В Пензенской области планируют выращивать картофель из пробирки

Пензенские аграрии побывали на мастер-классе по выращиванию картофеля. Сам процесс представителям сельхозпредприятий застать, конечно, не удалось, зато они увидели самую показательную фазу - сбор урожая. Причем - урожая немалого, он практически в три раза больше среднего показателя по области.

Мастер-класс прошел в логистическом центре одной из крупнейших агрофирм Пензенской области в селе Оленевка. В нем хранится более 20 тысяч тонн картофеля. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков настаивает, что это самая перспективная форма хранения сельскохозяйственной продукции.

«Приоритет развития - логистические центры. Выращивать продукт без возможности его хранения не имеет экономического смысла», - сказал он.

Картофельные поля фирмы, ставшей площадкой для мастер-класса - это более 300 тысяч гектаров. Именно они привлекли наибольшее внимание участников образовательного сельскохозяйственного тура. Лето 2018 года аграрии называют временем абсолютной засухи. Если в 2017-м урожайность с одного гектара равнялась 155 центнерам, то сейчас - 141-му.

«На данный момент получается 450-480 центнеров с гектара продовольственного картофеля, это благодаря тому, что есть поливные установки, которые спасают урожай даже в самые засушливое время», - рассказал главный агроном фирмы по выращиванию картофеля Александр Долгонков.

Между тем в Пензенской области действует целая программа по мелиорации. По словам министра сельского хозяйства, вода - необходимое условие для выращивания урожая. Тем парадоксальнее, что в этой программе участвуют далеко не все агрокомпании. Кстати, реестр ее участников в регионе продолжает формироваться. Но уже сейчас прорабатываются и более кардинальные сельскохозяйственные планы.

«Один из акцентов современного сельского хозяйства - это грамотное семеноводство. Сейчас в области разрабатывается макет программы выращивания картофеля из пробирки. Это особенно важно, так как в данный момент элитные семена закупаются по цене - более одного евро за килограмм, а служат они - максимум три года.

Эта мера, рассчитывают специалисты, снизит себестоимость закупочного материала. Технологии на уровне пробирки вообще оказались довольно востребованной темой, аграрии обсудили ее и с точки зрения регулярных исследований готового, товарного картофеля.