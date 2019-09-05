В Пензенской области планируют возводить до пяти ФАПов в год

В Пензе обсудили достижения и проблемы регионального здравоохранения, а также способы их решения. Модератором круглого стола выступил Ян Власов. Член общественного совета по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения и социального развития России прибыл в наш регион впервые, тем не менее он отметил, что проблемы во многих субъектах схожи.

Ограничение лекарственного обеспечения, нехватка кадров, финансов, отсутствие инновационных подходов к лечению и диагностике различных заболеваний - такие проблемы здравоохранения в числе основных назвал Ян Власов. С ними, уверен видный общественный деятель и ученый, сталкиваются пациенты в каждом регионе.

«В среднем, в год в РФ принимаются около 300 нормативных правовых актов в сфере здравоохранения. Другое дело, не всегда и не везде они могут оказаться качественными и исполняться на местах. Это сейчас и является вопросом, насколько эффективно используется нормотворчество и средства, и как мы позиционируем систему «врач-пациент-власть», - сказал Ян Власов.

Диалог между обществом и властью призван наладить общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Его специалисты проводят анкетирование населения и составляют рейтинг лечебных учреждений, а все данные направляют в областной минздрав.

«Как правило, это одни и те же обращения - запись к врачам общей практики и к узким специалистам, нехватка кадров, трудность получения отдельных услуги: МРТ, рентген приходится долго ждать. Для этого работает общественный совет», - рассказала председатель общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Пензенской области Марина Сафронкина.

По мнению Яна Власова, необходимо повсеместно создать принципиально новую концепцию оказания медпомощи. Так, в Пензенском регионе ведется планомерная работа по развитию системы оказания медико-санитарной помощи.

«В 2019 году нами запланировано строительство 12 ФАПов, мы уже приступили к этому. Все конкурсные процедуры проведены», - сказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

До 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в планах - вводить в эксплуатацию до пяти ФАПов ежегодно. Кроме того, Пензенская область одна из первых в стране начала реализовывать практику, когда жители малочисленных населенных пунктов могут пройти диспансеризацию за один день. Для этого используются передвижные мобильные комплексы, флюорографы и маммографы. В ближайшее время в планах - закупить еще десять единиц.