В Пензенской области планируют увеличить субсидии на дизельное топливо

В Законодательном Собрании Пензенской области рассмотрели изменения в закон о бюджете на 2018 год, вопросы налоговых сборов и финансовую политику региона. Среди озвученных проблем - сбор налога на прибыль предприятий и налоговые задолженности бюджетных организаций.

Среди сфер, на которые предложено выделить дополнительные средства: медицина. В частности, - обеспечение лекарствами отдельных групп граждан, дорожный и жилищный фонды.

Бюджет области потерял из-за оттока рабочей силы более четырех миллиардов рублей. Такие данные озвучил представитель федеральной налоговой службы региона в областном ЗакСобре. На повестке дня комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике - налоговые итоги полугодия и изменения в законе о бюджете региона.

Как отмечают специалисты, в целом динамика по сбору налогов положительная, но по сравнению с 2017-м эти показатели по региону снизились. Среди проблемных - налог на прибыль предприятий. Значительная часть организаций - филиалы или те, которые являются лишь звеньями производства с головными офисами в других субъектах страны. Убыток для области оценивается в 250 миллионов рублей. Налоговые трудности испытывают и бюджетные организации.

«Первое место занимает Сердобский район. Сумма задолженности бюджетных учреждений составляет практически 66 миллионов рублей. Мы их в угол, потому что пенни считают автоматически, и это негативно сказывает в целом на экономике каждого предприятия», - отметил руководитель Управления федеральной налоговой службы Пензенской области Юрий Калабин.

Среди предложений по изменению регионального закона о бюджете на этот год - увеличение субсидий на дизельное топливо для сельхозпредприятий и субвенций для отдельных категорий людей, которые нуждаются в специализированных лекарствах и лекарственном питании. Еще на 50 миллионов рублей в 2018 году увеличится бюджет дорожного фонда региона, на эти средства отремонтируют ряд автомобильных дорог и искусственных сооружений.

«С целью финансирования социально значимых для региона расходных обязательств расходы увеличены на 361 миллион. Наиболее значимые из них - это на сокращение территориального дефицита программы государственный гарантий. В том числе - на оснащение оборудованием инновационных медицинских организации, а также на содержание консультаций перинатального центра», - рассказала заместитель министра финансов Пензенской области Марина Забара.

На заседании комитета рассмотрели вопрос повышения субвенций учителям, которые работают в селе, а также педагогам, которые вышли на пенсию. Еще один социально ориентированный пункт касается жилищного фонда региона, его пополнят квартирами в селе Рамзай. На это планируется затратить почти 17 миллионов рублей.