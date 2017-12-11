В Пензенской области планируют увеличить объем производства мяса

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11 декабря 2017, 19:21Общество
В Пензенской области планируют увеличить объемы производства свинины. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил в ходе в оперативного совещания в региональном правительстве. Кроме того, стало известно еще о других крупных инвестпроектах.
В Пензенской области 2017 год стал одним из лучших по выращиванию сельскохозяйственных культур. Удалось собрать рекордный урожай свеклы, более двух миллионов тонн. По объему выращенного картофеля регион занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе. Неплохие результаты и по зерновым. Урожай растет, а вот для его хранения места не достаточно.
«Обращаю внимание на введение в действие элеватора в Кузнецке, уже несколько лет он не работает, его можно восстановить, нужно предпринять меры, найти инвестора и восстановить элеватор», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Еще один элеватор планируется запустить в Тамале на 50 тысяч тонн. О проектах глава региона сообщил в ходе оперативного совещания. Иван Белозерцев настоятельно рекомендовал реализовать проекты в кратчайшие сроки. Еще одной немаловажной задачей для области является увеличение производства мяса.
«По производству мяса мы выходим на 285 тысяч тонн, молока - на 330 тысяч тонн», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
Иван Белозерцев уверен, что регион способен производить большие объемы. С этой целью в ближайшей перспективе решено начать вводить в эксплуатацию новые агропромышленные объекты по откорму свиней на территории области. С инвестором решены все вопросы по строительству семи площадок .
Кроме того, глава региона рекомендовал ответственным лицам найти инвестора для реализации проекта по развитию овцеводства. Площадки можно было бы расположить на территории Сосновоборского и Никольского районов. В них невысокие показатели производства зерна, но зато поля пригодны для пастбищного скотоводства. Уже достигнуты договоренности с инвестором по строительству большого комплекса на 10 тысяч голов для выращивания крупного рогатого скота.
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