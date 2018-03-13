13 марта 2018, 19:06Общество

В Пензенской области планируют увеличить количество автобусов

Меры поддержки пензенской промышленности и прорывные технологии стали темой разговора на радио «Эхо Пензы». Гостем Семена Вахштайна стал заместитель председателя правительства Пензенской области.

Валерий Беспалов рассказал о новых проектах, которые в ближайшее время собираются реализовать на действующих производствах. Например, запуск новой бумагоделательной машины на «Маяке» позволит создать дополнительно 100 рабочих мест.

Также зашла речь о развитии сферы пассажирских перевозок. По словам зампреда, несмотря на то, что транспортные услуги в Пензе оказывают только частные компании, с ними удалось наладить эффективное взаимодействие. Так, в 2017 году при поддержке правительства региона, было закуплено несколько новых автобусов.

«Сейчас по городу курсируют автобусы на газомоторном топливе, вы можете их увидеть на рейсе маршрутов 54 и 31, на них сверху написано «Метан». Проанализировал эффективность 2018 года, подумаем о продолжении сотрудничества в 2019-м, потому что стоит глобальная задача - сокращать число маршруток и увеличивать количество автобусов большой вместимости», - рассказал он.

Общество
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