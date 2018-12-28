В Пензенской области планируют открыть новые отделения РГО

Экологические акции, зарубежные экспедиции, открытие памятников. Прошедшие 12 месяцев для пензенского регионального отделения Русского географического общества были насыщенными. Об итогах работы в уходящем году и планах на 2019-й представители РГО рассказали на ежегодном заседании попечительского совета.

В одном зале собрались педагоги, исследователи, деятели культуры и искусства. Всех их объединило заседание попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. Собравшиеся подвели итоги работы в 2018 году. За это время в Пензе по инициативе РГО появились новые памятники, открылись скверы, прошли экологические акции.

«Конечно, этот год выдался для Русского географического общества активным. Была экспедиция в Среднюю Азию, собранные там материалы будут использовать, если не ошибаюсь, даже в академии наук. Также пензенское отделение и Игорь Владиславович [Пантюшов] были награждены серебряной медалью РГО», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Несмотря на то, что в 2018 году на счету регионального отделения Русского географического общества немало реализованных проектов, самым главным из них стало «Возвращение к родным берегам», посвященное 210-летию со дня рождения путешественника Лаврентия Загоскина. В рамках этого проекта в Пензе установили памятник великому исследователю, в школах города прошли загоскинские уроки.

Не обошли стороной на заседании попечительского совета и планы на 2019 год.

«Планируем увеличить число региональных отделений. На данный момент их четыре. Все-таки это оплот РГО в глубинке Пензенской области, там активнее люди, им только надо придать соответствующий импульс», - сказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Также в следующем году пензенское региональное отделение РГО планирует вновь отправиться в зарубежную экспедицию (18+). В 2019-м их целью станут Киргизия и Казахстан.