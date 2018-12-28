В Пензенской области планируют открыть новые отделения РГО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2018, 19:14Общество
Экологические акции, зарубежные экспедиции, открытие памятников. Прошедшие 12 месяцев для пензенского регионального отделения Русского географического общества были насыщенными. Об итогах работы в уходящем году и планах на 2019-й представители РГО рассказали на ежегодном заседании попечительского совета.
В одном зале собрались педагоги, исследователи, деятели культуры и искусства. Всех их объединило заседание попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. Собравшиеся подвели итоги работы в 2018 году. За это время в Пензе по инициативе РГО появились новые памятники, открылись скверы, прошли экологические акции.
«Конечно, этот год выдался для Русского географического общества активным. Была экспедиция в Среднюю Азию, собранные там материалы будут использовать, если не ошибаюсь, даже в академии наук. Также пензенское отделение и Игорь Владиславович [Пантюшов] были награждены серебряной медалью РГО», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Несмотря на то, что в 2018 году на счету регионального отделения Русского географического общества немало реализованных проектов, самым главным из них стало «Возвращение к родным берегам», посвященное 210-летию со дня рождения путешественника Лаврентия Загоскина. В рамках этого проекта в Пензе установили памятник великому исследователю, в школах города прошли загоскинские уроки.
Не обошли стороной на заседании попечительского совета и планы на 2019 год.
«Планируем увеличить число региональных отделений. На данный момент их четыре. Все-таки это оплот РГО в глубинке Пензенской области, там активнее люди, им только надо придать соответствующий импульс», - сказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Также в следующем году пензенское региональное отделение РГО планирует вновь отправиться в зарубежную экспедицию (18+). В 2019-м их целью станут Киргизия и Казахстан.
28 декабря 2018, 19:53Пензенцы могут получить информацию о мерах соцподдержки на дому
28 декабря 2018, 19:51В доме на улице Краснова в Пензе загорелась кухня
28 декабря 2018, 19:31На новогоднем приеме в Кузнецке наградили 45 отличившихся школьников
28 декабря 2018, 19:28Пензенские школьники вернулись с Кремлевской елки
28 декабря 2018, 19:23Жители многоэтажки в Ахунах встретят Новый год в тепле
28 декабря 2018, 19:19В аграрном университете Пензы появится своя ветеринарная поликлиника
28 декабря 2018, 19:16Пензенцам показали в Доме Мейерхольда постановку о плутоватом портном
28 декабря 2018, 19:14В Пензенской области планируют открыть новые отделения РГО