В Пензенской области планируют усилить надзор за работой глав районов

Пристальнее следить за работой глав районов области и муниципалитетов. К такому выводу в ходе заседания кабинета министров пришли члены правительства Пензенской области. Главной темой обсуждения стал бюджет региона и итоги его исполнения за прошедшие полгода. На заседании присутствовал также прокурор области Наталья Канцерова. Она обратила внимание на расходную часть бюджета и связанные с ней нарушения.

В центре внимания доклада об исполнении бюджета области за первое полугодие и заседания правительства региона - зарплата бюджетников. По официальным данным, в среднем, она составила 25 тысяч рублей. Задачи областного масштаба - достигнуть нормативных показателей, иначе в будущем регион получит на 5% меньше федеральных дотаций. В первом полугодии по большинству доходных источников показатели выполнены.

«По доходным показателям за отчетный период бюджет выполнен на 99,7%, поступило 25,8 миллиардов рублей, из них по налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 100,9%, поступило 15,8 миллиарда рулей, при плане - 15,7», - рассказала министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

Сейчас бюджет исполнен с дефицитом более чем в 223,5 миллиона рублей. Государственный долг области составляет более 20,5 миллиардов. В бюджетное законодательство эти показатели укладываются и далеки от критических. По налогам с начала года недоимки уменьшились на 100 миллионов рублей. В случае с транспортным налогом министр финансов предложила тесно сотрудничать с главами муниципальных образований. Ведь именно транспортный налог - основной источник пополнения областного дорожного фонда, от его объема зависит, насколько активно будут ремонтироваться муниципальные дороги. Расходная часть бюджета - область интересов также региональной прокуратуры.

«В истекшем периоде 2018 года допущено более 1000 нарушений закона, внесено 296 протестов, в суд предъявлены 25 заявлений в суд. К дисциплинарной ответственности привлечены 246 должностных лица, к административной - 26, и возбуждено четыре уголовных дела. Это только прокурорские дела, не говорят о силовых структурах», - сказала Наталья Канцерова.

При этом, как сообщила прокурор области, основной сферой нарушений остается субсидирование, а главным предметом беспокойств остается кредиторская задолженность муниципальных образований. Как сообщила Наталья Канцерова, практически всегда причина их появления - нарушение требований законодательства. На заседании правительства было предложено повысить контроль за работой глав районов Пензенской области. Еще одним рассмотренным вопросом на заседании областного правительство стал экологический надзор.

«Эта тема касается всех, у кто исполняет функции контрольно-надзорной деятельности, мы знаем, что к этой теме в 2018 году очень пристальное внимание», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Как сообщают специалисты, сейчас в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду - почти 2000 объектов. Работа по мониторингу продолжается, именно она поможет выработать дальнейшую стратегию для развития экологии региона.