В Пензенской области планируют снизить ставки по ипотеке до 5-6%

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 сентября 2018, 14:03Общество
12 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел жилой комплекс «Олимп», который находится в микрорайоне Западная поляна.
В настоящее время ввели в эксплуатацию один корпус комплекса, а также завершили первый этап благоустройства территории. Там есть подземный паркинг, детская и спортивная площадки, торговые помещения. Окончательный срок строительства всего ЖК намечен на 2023 год.
«В Пензе многие компании строят качественное жилье, и наше министерство строительства, контролирующие органы обращают на это внимание. Сейчас идет здоровая конкуренция среди строительных компаний. Возводятся современные микрорайоны. Научились создавать комфортное пространство вне дома – на улице, во дворе», - отметил глава региона.
В ходе осмотра объекта Иван Белозерцев пообщался с молодой семьей Францевых, которые приобрели с помощью ипотеки трехкомнатную квартиру в новом доме, воспользовавшись средствами материнского капитала, сообщили в пресс-центре облправительсва.
«Мы запустили Агентство ипотечного кредитования Пензенской области. Из бюджета выделено 60 миллионов рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке. В ближайшее время будет заключено соглашение с федеральным Агентством ипотечного кредитования, и на следующий год закладываем около 100 миллионов рублей. Мы сможем привлечь из федеральной ипотечной компании еще до 900 миллионов рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке для ряда категорий граждан. Это даст возможность брать кредиты через наше агентство по кредитной ставке 5-6% годовых. Это даст больше возможностей для приобретения жилья», - сказал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 сентября 2018, 15:34В Сети появилось видео страшной аварии в Сердобске
12 сентября 2018, 15:04Пензячка испугалась мчащуюся по встречке автоледи. ВИДЕО
12 сентября 2018, 14:34Кузнецкий пенсионер отдал деньги лжецам с «выбитыми зубами»
12 сентября 2018, 14:03В Пензенской области планируют снизить ставки по ипотеке до 5-6%
12 сентября 2018, 13:33Пензенец на спор за год сделал 365 селфи со знакомыми
12 сентября 2018, 13:02В Пензе нашли утопленника
12 сентября 2018, 12:43Пензенцу грозит срок за заведомо ложный донос
12 сентября 2018, 12:36В бессоновской больнице неправильно хранили особые препараты