14 июля 2017, 11:01Экономика В Пензенской области планируют развивать гостиничный бизнес В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области Ивана Белзерцева и президента группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном.

Стороны подписали протокол, который закрепляет намерения по взаимному сотрудничеству в части реализации в Пензенской области инвестиционных проектов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В соответствии с достигнутыми договоренностями руководство группы компаний планирует осуществить финансовые, материальные и интеллектуальные инвестиции в отрасли и конкретные объекты на территории региона», - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Кроме того, инвестор будет содействовать формированию привлекательного имиджа региона с точки зрения развития бизнеса.

Правительство области, в свою очередь, окажет содействие компании в реализации проектов, получении господдержки в соответствии с действующим законодательством, а также установлении деловых контактов с хозяйствующими субъектами региона.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в районах Пензенской области и в Пензе появлялись новые рабочие места, и увеличивалась налогооблагаемая база. Это возможно, прежде всего, только за счет реализации инвестиционных проектов. Поэтому наша задача – поддерживать бизнес, который готов развиваться на территории региона», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев обсудил с Самвелом Карапетяном перспективные варианты сотрудничества, в числе которых - развитие на территории региона тепличного хозяйства, гостиничного бизнеса и ряд других.

Экономика

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/14/9245124