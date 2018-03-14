В Пензенской области планируют провести ремонт в 30 школах

В 2018 году на проведение капитального ремонта школ из бюджета Пензенской области выделено 160 миллионов рублей.

По условиям областной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, объектов транспортных услуг в Пензенской области в 2014-2020 годах», в течение трех лет ежегодно должны быть капитально отремонтированы по 30 объектов. В 2017 году ремонт был выполнен в 38 образовательных учреждениях: 30 объектов - по условиям программы, восемь - за счет сложившейся экономии при проведении торгов, сообщает пресс-центр облправительства.

Реализация программы осуществлялась на условиях софинансирования: 70 % - областной бюджет, 30 % - бюджет муниципалитета. Таким образом, из областного бюджета было освоено 145,2 млн рублей, доля муниципального софинансирования составила 59,2 млн рублей.

В 2018 году областной бюджет увеличил свою долю финансирования программы до 80%, выделив 160 млн рублей. Доля муниципального софинансирования - 40 млн рублей.

В феврале отобрали 30 школ, в которых будет проведен капремонт в 2018 году. Работы начнутся по окончании учебного года и будут завершены к 1 сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».