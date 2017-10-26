В Пензенской области планируют получить урожай в 2,5 млн тонн зерна

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26 октября 2017, 14:36Общество
26 октября замминистра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов принял участие в селекторном совещании федерального ведомства по вопросам, посвященным ситуации на рынке зерна и его транспортировке.
Совещание провел замдиректора департамента регулирования рынков АПК федерального Минсельхоза Дмитрий Федюшин.
Эдуард Каташов доложил о том, что в регионе завершается уборка зерновых и зернобобовых культур, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В области намолочено 2,32 млн тонн зерна. В планах - получить урожай в 2,5 млн тонн зерна. Аграрии региона еще ведут работы по уборке кукурузы на зерно», - сказал он.
Замминистра рассказал о качестве зерна и ценах на пшеницу. Также Эдуард Каташов отметил, что в октябре было отгружено 443 вагона. Средний показатель составил 19 вагонов в сутки.
По словам замминистра, из запланированного объема поставки зерна за пределы Пензенской области на отчетную дату вывезено 106 тыс. тонн, в том числе на экспорт - 60 тыс. тонн зерна.
«За октябрь аграрии отгрузили на экспорт 15 тыс. тонн зерна», - добавил он.
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