В Пензенской области планируют открыть седьмой заказник

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10 августа 2018, 19:16Общество
Министерство лесного хозяйства Пензенской области собирается открыть в Вадинском районе новый заказник. В регионе он станет седьмым по счету и будет призван отрегулировать численность живущих в лесах лосей, косуль, кабанов и других диких животных. Там запретят охоту, но разрешат сбор грибов и ягод.
«Площадь заказника - более 13 тысяч гектаров. Основная цель - создание условия для увеличения численности и охраны диких копытных, а также редких животных, которые занесены в Красную книгу. В заказчик включены земли сельхозугодий. Ограничений по их использованию практически нет», - рассказал заместитель министерства лесного хозяйства Пензенской области Александр Иванов.
Этот заказник будет самым большим по площади. С его появлением общий размер охраняемой территории приблизится к 60 тысячам гектаров.
Напомним, в Пензенской области заповедники расположены в Белинском, Лунинском, Нижнеломовском, Сосновоборском, Башмаковском и Земетчинском районах. По мнению экспертов, такой вид природоохранной деятельности доказал свою эффективность.
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