В Пензе спустя десять лет издадут новый том Книги памяти

В Пензе планируют написать новый том Книги памяти. Сейчас их 11 и последний был издан почти десять лет назад. О возрождении проекта говорили в ходе круглого стола, который прошел в Пензенском государственном университете. Инициатором встречи стали сотрудники регионального Госархива.

Десятки личных вещей солдат Красной Армии, предметы воинской амуниции и различные виды оружия времен Великой Отечественной войны - это только скромная часть находок пензенских поисковиков. С результатами экспедиций хранителей памяти могли познакомиться все участники круглого стола, посвященного патриотическому воспитанию молодежи. Одно из его направлений - работа поисковых отрядов.

«Их руководители делают очень много для того, чтобы в регионе развивалось это движение. Сейчас мы организуем для молодежи учебно-тренировочные лагеря, где за последний год обучилось 130 человек. В основном, ребята остаются и не бросают начатое. Если это не полевые экспедиции, выездные, то они занимаются архивной работой», - рассказала руководитель пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

Только в 2018 году в ходе экспедиции в Республику Беларусь поисковикам удалось поднять останки 59 бойцов Красной Армии. Личности двоих уже установили. Все имена героев должны войти в Книгу памяти. Сейчас в России, с учетом региональных, насчитывается свыше 750 томов Книги памяти. Героям Великой Отечественной войны из Пензенской области посвящено 11. Однако последний том был издан почти десять лет назад.

«Мы должны решить, что в 2019 году обязательно издадим 12 том. Конечно, надо сделать эту работу системной, потому что я знаю, что собрано очень много информации, есть возможность издавать новые тома раз в два года», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кроме того, в регионе планируют издавать районные Книги памяти. Первые тома должны выпустить также в 2019 году. Причем, все издания будут и в электронной версии.