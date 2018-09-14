В Пензенской области план иммунизации против гриппа увеличили на 10%

Сформировать устойчивый иммунитет и предотвратить простудные заболевания. В 2018 году против гриппа планируется вакцинировать 56% жителей области. За счет средств федерального бюджета собираются привить более 670 тысяч пензенцев. Прививку можно сделать, обратившись в поликлинику по месту жительства, по месту работы или учебы.

Каждого пациента медсестра предупреждает о легких симптомах местной реакции на прививку. Они проходят самостоятельно в течение нескольких суток. С августа по октябрь - наиболее удачный период для вакцинации - ежедневно в поликлинике №4 принимают по 15-20 человек.

«В детстве делал прививки. Ну и вот решил сделать, пока в больнице нахожусь. Врач советует», - рассказал житель Пензы Михаил Лыткин.

Доказано, что привитый человек не подвержен таким серьезным осложнениям после гриппа как воспаление легких, гайморит, отит, менингит, инфаркт. Тем не менее, не все пензенцы спешат привиться перед эпидсезоном.

«Головная боль, недомогание, легкий насморк. Это тоже может быть. Не у каждого, но может быть. Мы предупреждаем, чтобы люди не пугались. Все это проходит в течение пяти дней. Иммунитет вырабатывается и действует несколько месяцев до следующего сезона», - прокомментировала медицинская сестра прививочного кабинета поликлиники №4 Екатерина Первун.

В первую очередь, специалисты рекомендуют привиться пожилым людям, беременным женщинам, всем детям от 6 месяцев и людям, часто страдающим респираторными заболеваниями. Специальных обследований и подготовки для вакцинации против гриппа не требуется.

«Нужно привиться здоровым, чтобы не было температуры, обострения хронических заболеваний. Если произошло обострение, то 2-3 недели нужно переждать. А так высокая температура только является противопоказанием и наличие аллергии на куриный белок», - пояснила врач-инфекционист поликлиники №4 Ирина Тищенко.

В 2018 году в Пензенской области план иммунизации против гриппа решили увеличить на 10%. В этом году будут привиты более 540 тысяч взрослого населения и около 130 тысяч детей.