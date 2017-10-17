17 октября 2017, 12:32Общество В Пензенской области план диспансеризации выполнили на 85% С начала 2017 года диспансеризацию прошли 196 117 пензенцев. Это составляет 85% от установленного плана.

Так, по результатам диспансеризации за прошедшие девять месяцев зафиксировали 14 случаев туберкулеза, 905 случаев злокачественных новообразований, 3 503 случая сахарного диабета, более 10 тысяч заболеваний нервной системы и более 86 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования призывает жителей Пензенской области позаботиться о своем здоровье, не откладывая прохождение диспансеризации на конец года. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства (прикрепления) с паспортом и полисом ОМС, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Программа диспансерного осмотра варьируется в зависимости от пола, возраста и индивидуальных показателей. Сейчас диспансеризация представляет собой исследование состояния организма человека, позволяющее обнаружить и скорректировать факторы риска, ведущих к развитию опасных недугов, и выявить имеющиеся хронические неинфекционные заболевания, которые являются основной причиной инвалидности и смертности населения», - сообщает пресс-служба Территориального фонда ОМС Пензенской области.

Любой застрахованный гражданин может пройти обследование раз в три года в определенные возрастные периоды: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, добавили в пресс-службе.

Общество

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