30 мая 2017, 17:36Образование В Пензенской области ЕГЭ по географии и информатики прошли без нарушений В России продолжается эстафета Единого государственного экзамена. 31 мая выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня. В Пензенской области госэкзамен напишут 4416 человек - почти на 200 человек меньше, чем в 2016 году.

В среду, 31 мая, в регионе будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ. Из них семь - в областном центре, еще восемь - на дому. Всего Единый госэкзамен в 2017 году в основной период напишут 5337 человек, из них 246 - выпускники прошлых лет.

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ стартовал 29 мая и завершится 1 июля. Экзамен проводится по 14 предметам.

«Таких детей, которые сдают все 14 экзаменов, нет, но бывает, что выбирают по семь-восемь предметов. И не факт, что дети придут на все из них и будут сдавать. То есть на момент подачи заявления до 1 февраля 2017 года многие из чувства самосохранения и перестраховки выбирают большее количество экзаменов, но по факту приходят и участвуют не во всех», - пояснила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Первые госэкзамены по географии и информатике в Пензенской области прошли без нарушений и технологических сбоев. Результаты по этим предметам выпускники узнают до 14 июня.

Также в региональном министерстве образования напомнили: в том случае, если выпускник не согласен с оценкой по ЕГЭ, он имеет право в течение двух рабочих дней после объявления результатов подать апелляцию в конфликтную комиссию, которая работает в здании регионального центра обработки информации по адресу: улица Попова, 40.

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