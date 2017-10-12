В Пензенской области перевыполнили план ввода в оборот неиспользуемых земель

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 октября 2017, 16:34Общество
Аграрии Пензенской области сумели ввести в сельскохозяйственный оборот 56 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель, из которых 13 тысяч гектаров были расчищены от леса.
В планах аграриев в 2017 году было ввести в оборот 50 тысяч гектаров неиспользуемой земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
Работа по вводу в сельхозоборот ранее неиспользуемых земель находится на строгом контроле областного минсельхоза. В ведомстве созданы рабочие группы по мониторингу данной работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот - одна из первостепенных задач, в решении которой стоит залог обеспечения продовольственной безопасности государства, успешного развития муниципальных образований и сельских территорий», - отмечает пресс-служба.
12 октября 2017, 19:58Для поддержки пензенских бизнесменов выделили 1 миллион рублей
12 октября 2017, 19:54Лидин подвел итоги пятилетней деятельности депутатов ЗакСобра
12 октября 2017, 19:45Белозерцев предложил отдать часть территории «скорой» в Пензе под сквер
12 октября 2017, 19:41Лидин поделился опытом участия в фестивале молодежи и студентов
12 октября 2017, 19:29Пензенская рукодельница спасла клиентку от интернет-мошенника
12 октября 2017, 19:23Губернатор предложил строить деревянные дома
12 октября 2017, 19:11Пензенская баскетбольная команда готовится к играм чемпионата России
12 октября 2017, 19:02В Пензе стартовал первый этап турнира по волейболу