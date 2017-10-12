12 октября 2017, 16:34Общество В Пензенской области перевыполнили план ввода в оборот неиспользуемых земель Аграрии Пензенской области сумели ввести в сельскохозяйственный оборот 56 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель, из которых 13 тысяч гектаров были расчищены от леса.

В планах аграриев в 2017 году было ввести в оборот 50 тысяч гектаров неиспользуемой земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Работа по вводу в сельхозоборот ранее неиспользуемых земель находится на строгом контроле областного минсельхоза. В ведомстве созданы рабочие группы по мониторингу данной работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот - одна из первостепенных задач, в решении которой стоит залог обеспечения продовольственной безопасности государства, успешного развития муниципальных образований и сельских территорий», - отмечает пресс-служба.

Общество

просмотров 98

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: