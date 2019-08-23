В Пензенской области перевернулся внедорожник

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23 августа 2019, 17:08Происшествия
На дороге «Тамбов-Пенза» - «Колышлей-Сердобск-Беково» произошла авария.
Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного 22 августа в 19:30. Автомобиль Lexus RX30, за рулем которого находился 68-летний мужчина, слетел в кювет и перевернулся.
В результате аварии 63-летняя пассажирка иномарки получила травмы, ее на «скорой» доставили в больницу. Пострадал и водитель, но врачи помогли ему на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.
По фату ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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