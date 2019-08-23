В Пензенской области перевернулся внедорожник

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного 22 августа в 19:30. Автомобиль Lexus RX30, за рулем которого находился 68-летний мужчина, слетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии 63-летняя пассажирка иномарки получила травмы, ее на «скорой» доставили в больницу. Пострадал и водитель, но врачи помогли ему на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

По фату ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».