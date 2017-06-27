В Пензенской области перевернулся «ВАЗ-21099»

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28 июня 2017, 11:03Происшествия
28 июня около шести часов утра в Пензенской области опрокинулась легковушка.
ДТП произошло в Кузнецком районе на дороге в Радищево.
В происшествии никто не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника.
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