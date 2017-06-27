28 июня 2017, 11:03Происшествия

В Пензенской области перевернулся «ВАЗ-21099»

28 июня около шести часов утра в Пензенской области опрокинулась легковушка.

ДТП произошло в Кузнецком районе на дороге в Радищево.

В происшествии никто не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника.

Происшествия
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