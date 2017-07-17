17 июля 2017, 12:06Происшествия

В Пензенской области перевернулся трактор

В Пензенской области произошло ДТП с участием трактора.

Машина перевернулась в Сосновоборском районе. Пострадал водитель трактора МТЗ-82.О его состоянии не известно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий аварии привлекались два человека и спецтехника.

Происшествия
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