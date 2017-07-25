25 июля 2017, 10:38Происшествия В Пензенской области перевернулся «Лифан», есть пострадавший В ДТП в Пензенском районе пострадал один человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, 25 июля в седьмом часу утра в селе Танеевка опрокинулся автомобиль «Лифан». В аварии пострадал один человек. О его состоянии пока не известно.

К устранению последствий привлекались два человека и спецтехника, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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