В Пензенской области перевернулась иномарка, есть пострадавшие

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19 июля 2017, 13:01Происшествия
В ночь на 19 июля в Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в четвертом часу ночи в Неверкинском районе опрокинулся автомобиль Hyundai Getz. В аварии пострадали несколько человек. Об их количестве и состоянии пока ничего не известно.
К устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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