19 июля 2017, 13:01Происшествия В Пензенской области перевернулась иномарка, есть пострадавшие В ночь на 19 июля в Пензенской области произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в четвертом часу ночи в Неверкинском районе опрокинулся автомобиль Hyundai Getz. В аварии пострадали несколько человек. Об их количестве и состоянии пока ничего не известно.

К устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 69

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: