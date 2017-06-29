29 июня 2017, 10:04Происшествия В Пензенской области перевернулась иномарка, есть пострадавшие В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.

В селе Средняя Елюзань на улице Шоссейной опрокинулся автомобиль «Субару».

В аварии пострадали люди. О количестве и состоянии пострадавших неизвестно.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника.

Происшествия

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