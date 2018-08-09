В Пензенской области переоснастят сосудистый центр

В Пензенской области к 2024 году планируют снизить смертность от болезней системы кровообращения на 16,5%.

Для этого будут полностью переоснащены региональный сосудистый центр и шесть первичных сосудистых отделений. Эти мероприятия будут проведены в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Для снижения смертности населения от сосудистых катастроф Минздрав поставил задачу - в течение пяти лет переоснастить всю сеть первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров в стране, что позволит увеличить объемы рентгенэндоваскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Главная цель - снижение смертности населения области от болезней системы кровообращения на 16,5% к 2024 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».