В Пензенской области переоснастят сосудистый центр

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09 августа 2018, 11:34Общество
В Пензенской области к 2024 году планируют снизить смертность от болезней системы кровообращения на 16,5%.
Для этого будут полностью переоснащены региональный сосудистый центр и шесть первичных сосудистых отделений. Эти мероприятия будут проведены в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
«Для снижения смертности населения от сосудистых катастроф Минздрав поставил задачу - в течение пяти лет переоснастить всю сеть первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров в стране, что позволит увеличить объемы рентгенэндоваскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
Главная цель - снижение смертности населения области от болезней системы кровообращения на 16,5% к 2024 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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