В Пензенской области перекрыли участок трассы М-5

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04 июня 2019, 12:34Общество
4 июня с 9.30 в Пензенской области из-за ДТП ограничили движение на трассе М-5 «Урал».
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», движение закрыто на 753-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» в городе Кузнецк. Спецслужбы устраняют последствия ДТП.
Более подробной информации об аварии и наличии пострадавших на данный момент нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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