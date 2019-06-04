В Пензенской области перекрыли участок трассы М-5

4 июня с 9.30 в Пензенской области из-за ДТП ограничили движение на трассе М-5 «Урал».

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», движение закрыто на 753-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» в городе Кузнецк. Спецслужбы устраняют последствия ДТП.

Более подробной информации об аварии и наличии пострадавших на данный момент нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».