В Пензенской области пенсионерку избили и обмотали скотчем ради денег

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29 октября 2018, 14:06Криминал
Двух пензенцев осудили за разбойное нападение на пожилую жительницу села Спасско-Александровка.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в июле мужчины решили украсть деньги у пенсионерки, которая занималась разведением домашнего скота.
Пензенцы изучили место будущего преступления и провели ночь накануне нападения в машине. Днем они надели шапки с дырками для глаз, подкараулили сельчанку и напали на нее. Пенсионерку повалили на землю, избили, обмотали скотчем и угрожали ножом. Злоумышленники потребовали рассказать, где лежат деньги.
Сельчанка показала, где находится ключ от дома и куда она спрятала деньги. Мужчины смогли найти 11 250 рублей и скрылись с добычей.
В результате пензенцам назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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