В Пензенской области пенсионер избил супругу, женщина скончалась

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26 сентября 2018, 17:59Криминал
В Каменском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти местной жительницы.
Установлено, что пожилая пара гостила у внучки в Каменке, ночью 24 сентября они вернулись на такси домой в село Соболевка. Сразу после этого 77-летняя пенсионерка поехала навестить родственника, когда она вернулась, супруги поссорились. В ходе конфликта 79-летний пенсионер избил жену.
Увидев, что несчастной стало плохо, пожилой мужчина попросил соседей вызвать «скорую». Пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Сельчанина задержали, в настоящее время решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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