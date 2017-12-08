08 декабря 2017, 12:03Криминал В Пензенской области педофилу дали 13 лет В Пензенской области вынесли обвинительный приговор мужчине, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких дочерей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в июле 2016 года девочки находились на каникулах у своего 32-летнего отца в одном из сел. Однажды мужчина выпил, воспользовался беспомощным состоянием дочерей и поочередно совершил в отношении них действия сексуального характера.

Еще один аналогичный эпизод произошел в отношении младшей дочери через несколько недель.

Суд приговорил педофила к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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