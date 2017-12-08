В Пензенской области педофилу дали 13 лет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 декабря 2017, 12:03Криминал
В Пензенской области вынесли обвинительный приговор мужчине, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких дочерей.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в июле 2016 года девочки находились на каникулах у своего 32-летнего отца в одном из сел. Однажды мужчина выпил, воспользовался беспомощным состоянием дочерей и поочередно совершил в отношении них действия сексуального характера.
Еще один аналогичный эпизод произошел в отношении младшей дочери через несколько недель.
Суд приговорил педофила к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
08 декабря 2017, 17:59Спасатели помогли пензячке, у которой отказали ноги
08 декабря 2017, 17:36В Бековском районе женщина за поиски пьяного мужа получила штраф
08 декабря 2017, 17:09В Пензенском районе пассажирка авто пострадала в ДТП с трактором
08 декабря 2017, 16:35Пензенские волонтеры приняли участие в всероссийском форуме
08 декабря 2017, 16:03Пензенские инспекторы за день поймали 123 пешехода-нарушителя
08 декабря 2017, 15:34Пензенцам напомнили о запрете ночной парковки на Привокзальной площади
08 декабря 2017, 15:02Под Кузнецком произошло ДТП, пострадал мужчина
08 декабря 2017, 14:07В Пензе таксист совершил запрещающий маневр и создал помеху на дороге