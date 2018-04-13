В Пензенской области педофила осудили на 13 лет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 апреля 2018, 14:36Криминал
В Пензенской области мужчину осудили за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних и нескольких эпизодах краж.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в начале августа 2017 года пьяный мужчина попросил двух девочек помочь ему расклеить объявления в подъезде. Дети отказались, тогда он силой затащил несовершеннолетних в подъезд многоквартирного дома, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.
Кроме того, его обвинили в серии краж велосипедов. Ранее злоумышленник был судим за воровство.
В результате мужчине назначили 13 лет лишения свободы и ограничение свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 апреля 2018, 16:38В центре Пензы иномарка сбила мужчину
13 апреля 2018, 16:07Белозерцев: Нелегальные трудовые отношения – прямое воровство
13 апреля 2018, 15:37Пензенцы еще могут успеть записаться на «Тотальный диктант»
13 апреля 2018, 15:06Прощание с Геннадием Ерошиным состоится 14 апреля
13 апреля 2018, 14:36В Пензенской области педофила осудили на 13 лет
13 апреля 2018, 14:06В Кузнецке увеличат площадь врачебно-физкультурного диспансера
13 апреля 2018, 13:36Пьяный пензенец разъезжал на машине с ребенком
13 апреля 2018, 13:04В худшколах могут ввести мастер-классы пензенских живописцев