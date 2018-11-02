В Пензенской области парень надругался над маленьким мальчиком

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в конце июня парень встретил на улице маленького мальчика, с которым был знаком. Он отвел ребенка в безлюдное место, где предложил поиграть. Пензенец завязал ему глаза футболкой, потом, применяя насилие, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

В результате молодому человеку назначили 12 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и один год ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».