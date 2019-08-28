В Пензенской области ожидается замедление инфляции до 4%

Банк России прогнозирует, что в начале 2020-го годовая инфляция в России вернется к 4%. Аналогичная динамика ожидается и в Пензенской области. Медленный и предсказуемый рост цен позитивно влияет на экономику и финансовое благополучие граждан. Более подробно о том, что ожидает пензенцев в 2020 году, рассказали в областном отделении Волго-Вятского главного управления Центрального Банка России.

Инфляция в России закрепилась на нисходящем тренде, который может продлиться до второго квартала 2020 года. Такой прогноз сделали специалисты департамента исследований и прогнозирования Центрального Банка России. Предполагается, что годовой рост потребительских цен в стране, а в частности в Пензенской области, замедлится до 4% уже в первом квартале 2020-го.

«Своевременная реакция Банка России в 2018 году позволила ограничить длительность и масштаб влияния на цены таких факторов, как повышение НДС и прошлогоднее ослабление курса рубля. Сейчас инфляция в стране устойчиво замедляется, возвращаясь к заданной цели в 4%», - рассказал и. о. управляющего отделением Волго-Вятского главного управления Центрального Банка России по Пензенской области Роман Тюняев.

На цены в регионе повлияет и уровень ключевой ставки, а это - основной инструмент денежно-кредитной политики Центробанка. От ее уровня зависит, под какой процент он выдает кредитно-финансовым учреждениям займы и принимает от них депозиты. То есть, как говорят финансисты, ключевая ставка определяет стоимость денег в экономике, от которой зависит сберегательная и кредитная активность людей и бизнеса. В зависимости от склонности к сбережению или расходованию средств (потребление, инвестирование) формируется внутренний спрос в экономике, который влияет на динамику цен.

С начала 2019 года Банк России дважды снижал ключевую ставку. В итоге она уменьшилась до уровня 7,25%. Цены на рынке складываются в зависимости от соотношения между спросом и предложением, а также под воздействием ряда других факторов. Так, например, стабилизация цен на зерно и топливо в последние месяцы повлияла на издержки производителей. В результате стоимость, например, свинины, росла не так быстро. Как отмечают специалисты, в регионе инфляция замедлилась, главным образом, за счет продовольствия.

«Допустим, если пензенец предпочитает рыбу, а не мясо, то он, скорее всего, почувствовал не просто замедление роста, а снижение цен на дальневосточного лосося, улов которого был рекордным в 2018 году, его стоимость снизилась на 5,7%», - сказал Роман Тюняев.

Выгода для граждан от годовой инфляции вблизи 4% заключается в том, что людям становится легче планировать семейный бюджет, ведь это ориентир как при получении займа, так и для сбережений. Кроме того, значение показателя используется при установлении регулируемых тарифов, в том числе - ЖКХ.