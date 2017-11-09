09 ноября 2017, 19:19Общество В Пензенской области отремонтируют Сурский гидроузел В ближайшее время начнется масштабный ремонт Сурского гидроузла. Об этом стало известно в ходе заседания Верхне-Волжского бассейнового совета, которое состоялось в областном правительстве. Речь шла, в частности, о сохранении и экологии водных объектов в регионах Приволжского федерального округа, в том числе и Пензенской области.

Крупнейшему водному объекту Пензенской области, Сурскому водохранилищу, требуется реконструкции. В ближайшее время на гидроузле запланированы ремонтные работы. Опасения вызывает и состояние самой реки. Планы по восстановлению и очистке основных водных объектов региона озвучили в ходе очередного заседания Верхне-Волжского бассейнового совета.

«Наша главная артерия - это река Сура, которая также требует очень серьезного внимания к себе: очистки русла, углубления дна, поэтому эти работы в перспективе также будут реализованы», - пояснил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Участники совета обсудили еще один немаловажный вопрос - экологию водных объектов. Сохранение чистоты и природного многообразия рек и озер - проблема актуальная в масштабах всей страны. На встрече также зашла речь о защите от паводка. Работу планируют сделать системной и комплексной. В первую очередь, это необходимо для минимизации последствий подтоплений.

«Поставлена задача, в которой будут определены зоны подтопления и затопления, где будет введен ограниченный режим хозяйственного использования земель», - сказал руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов.

На встрече был озвучен опыт Пензенской области по обслуживанию водных объектов. Представители других регионов оценили его как положительный.

Общество

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