В Пензенской области отремонтируют спортзалы 12 сельских школ

В министерстве образования Пензенской области обсудили улучшение условий для занятий спортом в сельских школах.

Для этого в 2019 году области предоставят субсидию из федерального бюджета – 17,4 млн рублей. Также более 1,5 миллиона на эти цели выделят из регионального бюджета.

Так, планируют отремонтировать 12 спортзалов в Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Лопатинском, Лунинском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском, Спасском и Тамалинском районах.

«В результате более двух тысяч детей получат возможность заниматься физической культурой и спортом в современных спортзалах», - сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».