В Пензенской области отремонтируют спортзалы 12 сельских школ

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05 декабря 2018, 11:33Общество
В министерстве образования Пензенской области обсудили улучшение условий для занятий спортом в сельских школах.
Для этого в 2019 году области предоставят субсидию из федерального бюджета – 17,4 млн рублей. Также более 1,5 миллиона на эти цели выделят из регионального бюджета.
Так, планируют отремонтировать 12 спортзалов в Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Лопатинском, Лунинском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском, Спасском и Тамалинском районах.
«В результате более двух тысяч детей получат возможность заниматься физической культурой и спортом в современных спортзалах», - сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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