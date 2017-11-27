27 ноября 2017, 17:04Общество В Пензенской области отремонтируют не менее 30 школ В 2018 году в Пензе завершат строительство школы в микрорайоне Шуист, начнут строить образовательное учреждение в Запрудном и отремонтируют не менее 30 школ. Об этом 27 ноября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр образования Александр Воронков.

«На следующий год запланирована сдача школы на 660 мест в микрорайоне Шуист. Мы опережаем график строительства, город ведет постоянный контроль. Школу сдаем 1 августа, а уже с 1 сентября дети начнут в ней учиться. Также планируем в 2018 году начать строительство школы в эко-квартале в Запрудном на 1100 мест. Окончание строительства намечено на 2019 год. Также надо планировать строительство школы 450 мест в селе Чемодановка, участок определен, проект выбран», - доложил он.

На капитальный ремонт школ, по проекту бюджета заложено 104 млн рублей, на эти деньги планируется отремонтировать не менее 30 школ. В прошлом году на эти цели было выделено 152 млн.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, почему произошло снижение финансирования. Представители областного минфина ответили, что сумма актуальна для проекта бюджета, принятого в первом чтении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Закладывайте больше средств, чем в прошлом году: 160-170 млн рублей. Нам выделяют средства на сбалансированность бюджета, берите оттуда», - поручил глава региона.

Общество

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