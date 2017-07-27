В Пензенской области отремонтируют мемориалы

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27 июля 2017, 19:41Общество
Пензенские мемориалы и воинские захоронения войдут в единый федеральный реестр. Эксперты регионального штаба общероссийского народного фронта инспектируют мемориальные комплексы региона. В Нижнем Ломове специалисты проверили в каком состоянии находится стела «Герои Нижнеломовской земли» и Огонь памяти на территории городского парка.
Мемориал героев на одноименной аллее находится в центре Нижнего Ломова. Это часть городского парка, поэтому за сутки здесь бывает несколько сотен посетителей.
По словам местных жителей, эта территория вместе со стелой «Герои Нижнеломовской земли» начала приходить в упадок, однако год назад ее отремонтировали.
В Пензенской области более сорока подобных памятников. Все они войдут в единый реестр мемориальных сооружений и воинских захоронений. Депутаты Государственной Думы рассмотрели соответствующий законопроект. Он определяет, какие органы государственной власти и местного самоуправления должны содержать эти сооружения.
«Находится спонсорская помощь. Прямого финансирования нет на содержание памятников, поэтому все за счет дополнительных денег и внебюджетных статей», - сказал руководитель исполкома регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Сергей Мельников.
Поправки к закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» определяют два статуса мемориалов. Это «Огонь памяти», который зажигается по важным историческим датам и праздникам, а так же «Вечный огонь» — мемориал, где пламя горит круглый год от газовой магистрали.
В Пензенской области шесть «Вечных огней». Один из них находится у монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы в Пензе, а остальные в Башмаковском, Сердобском, Белинском, Колышлейском и Шемышейском районах.
Члены народного фронта собирают информацию о мемориалах и фотографии на сайте imena.onf.ru, каждый из них отмечен на карте. Как только реестр будет сформирован, эксперты ОНФ займутся поисками неизвестных воинских захоронений.
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