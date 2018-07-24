В Пензенской области отремонтируют 17 сельских клубов

В Пензенской области в рамках модернизации учреждений культуры будут отремонтированы 17 сельских клубов. Работы будут проводиться по поручению губернатора Ивана Белозерцева.

В настоящее время в 15 муниципальных образованиях завершились аукционы на проведение работ, заключены контракты. В двух районах торги объявят повторно.

«В программу вошли клубы и досуговые центры в Беково, Вадинске, Земетчино, Лопатино, Лунино, Никольске, Пачелме, Сосновоборске, Шемышейке, селе Соловцово Иссинского района, селе Махалино Кузнецкого района, селе Шереметьево Башмаковского района, селе Рамзай Мокшанского района, селе Большая Кавендра Наровчатского района, селе Кривошеевка Нижнеломовского района, селе Алферьевка Пензенского района, Малосергиевском сельсовете Тамалинского района», - сообщили в пресс-центре обправительства.

Планируется выполнить следующие работы: заменить окна и двери, отремонтировать кровлю, привести в порядок зрительные залы, выполнить внутреннюю отделку других помещений.

Масштабная реконструкция ждет Кривошеевский библиотечно-досуговый центр в Нижнеломовском районе: здесь также требуют ремонта фундамент, стены, перегородки и полы. Помещения оснастят новой пожарной сигнализацией, системой пожаротушения. На проведение работ заложено свыше 20 млн рублей, объект планируется сдать в ноябре.

«В Никольском библиотечно-досуговом центре заменят кровлю, обновят помещения первого этажа, фасад, крыльцо, пандус, заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения. На эти цели предусмотрено более 13 млн рублей», - добавили в пресс-центре.

Также в рамках реализации федерального проекта «Местный Дом культуры» выделены субсидии на ремонт еще девяти учреждений культуры. На него заложено 17,7 млн рублей.

По итогам конкурса деньги получат Знаменский сельский дом культуры, дом культуры Камешкирского района, Старославкинский поселенческий культурно -досуговый центр, Плесский поселенческий культурно-досуговый центр, Неверкинский районный дом культуры, Центр культуры и искусств города Нижний Ломов, дом культуры Пачелмского района, дом культуры Пензенского района, библиотечно-культурный центр Спасского района.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».