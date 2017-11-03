В Пензенской области отремонтировали участок «тамбовской» трассы

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03 ноября 2017, 10:35Общество
В Пензенской области провели капремонт участка трассы Р-208 «Тамбов-Пенза» с 272 по 278 км.
В ходе капремонта на четырехполосной дороге использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенными сцепными свойствами, сообщает специалист по связям с общественностью ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства (ФКУ "Поволжуправтодор") Ирина Елизарова.
Привели в порядок обочины и откосы, cсистему водоотвода и водопропускные трубы, обустроили автопавильоны. Всего в Пензенской области в текущем сезоне отремонтируют более 100 км федеральных автомобильных дорог, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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