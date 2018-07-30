В Пензенской области отпраздновали День Военно-Морского флота

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30 июля 2018, 14:03Общество
В Пензе прошли основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского флота России.
«В рамках мероприятий прошло шествие, митинг и возложение цветов к монументу «Во славу русского оружия». В ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр» был организован праздничный концерт», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Начальник управления внутренней политики регионального правительства Павел Маслов поздравил пензенцев с праздником и вручил организаторам приветственный адрес от имени губернатора Ивана Белозерцева.
«Многовековые традиции, заложенные знаменитыми флотоводцами, сегодня не просто существуют - они приумножаются благодаря деятельности региональной общественной организации по военно-патриотическому воспитанию молодежи и поддержке ветеранов флота «Пензенское Морское Собрание». Активно участвуя в общественной жизни нашего региона, вы вносите достойный вклад в патриотическое воспитание, прививая молодому поколению чувство гордости и ответственности за свою страну и ее судьбу», - отметил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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