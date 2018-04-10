В Пензенской области отметят Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

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10 апреля 2018, 12:36Общество
11 апреля Пензенская область присоединится к Всемирному дню борьбы болезнью Паркинсона.
В этот день в 13.00 на площади перед областным драмтеатром состоится информационно-просветительская акция, направленная на повышение информированности граждан о болезни Паркинсона, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Также 12 апреля в ККЗ «Октябрь» будет организована «Площадка здоровья», на которой посетители с 10.00 смогут определить факторы риска развития заболеваний и получить рекомендации врачей. Затем в 11.00 для всех желающих будет проведен обучающий лекторий.
Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Возрастные ограничения - 0+.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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