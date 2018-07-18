В Пензенской области отменили карантин по птичьему гриппу

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18 июля 2018, 14:36Общество
В Пензенской области подписано постановление об отмене ограничительных мероприятий по птичьему гриппу. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
В постановлении, в частности, говорится об отмене карантина, установленного 18 июня губернатором Иваном Белозерцевым, а также о том, что следует ввести «ограничительные мероприятия по вывозу инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства в течение трех месяцев до 17.10.2018». Речь идет об ул. Строителей, д. 41 и ул. Восточной, д. 30 поселка Колышлей.
Напомним, карантин по птичьему гриппу был установлен в нескольких районах Пензенской области. Очагами заболевания были признаны площадки в Бековском, Колышлейском и Лопатинском районах.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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