14 декабря 2017, 15:06Общество В Пензенской области отмечен рост предприятий малого и среднего бизнеса В 2017 году в Пензенской области отмечен рост предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас в регионе действуют около 50 тысяч субъектов предпринимательства. Итоги работы ведомства в данном направлении в ходе онлайн-брифинга информационного агентства «Пенза-Пресс» озвучил министр экономики региона Сергей Капралов.

«Мы видим положительную динамику, ведем планомерную работу по увеличению плотности бизнеса, и для этого в регионе созданы достаточно эффективные механизмы. Мы - один из регионов-лидеров, где достаточно большое внимание уделяется развитию бизнеса, в том числе - благодаря такой активной и важной позиции губернатора по предпринимательству», - сказал Сергей Капралов.



В 2017 году в Пензенской области на развитие и поддержку бизнеса по различным программам было выделено порядка 750 миллионов рублей. Впервые была организована программа обучения предпринимательству. Такие курсы прошли около 1500 человек - это как начинающие бизнесмены, так и более опытные.

Также в регионе заработал центр поддержки экспорта. Текстовая трансляция онлайн брифинга Сергея Капралова доступна на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс».

Общество

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