В Пензенской области отмечают дефицит кадров в спортивной отрасли

Спортивные учреждения Пензенской области испытывают кадровый голод. По состоянию на 1 августа в регионе имеется около 150 вакантных должностей в сфере физической культуры и спорта. Об этом в ходе заседания коллегии ведомства сообщил глава регионального минспорта Григорий Кабельский.

«Молодых специалистов до 30 лет - только 25,7%, 209 человек, до 50 лет - 60%, туда же входят тренеры, которые проработали в отрасли более десяти лет. Можно сказать, что большой текучки нет», - рассказал он.

В области, по словам Григория Кабельского, чтобы привлечь к работе молодых специалистов, используются различные способы денежного стимулирования в виде надбавки к окладу, единовременных выплат, а также различных социальных льгот.

Средняя заработная плата тренера по области превышает 25 тысяч рублей.