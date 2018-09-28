В Пензенской области отмечают дефицит кадров в спортивной отрасли

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28 сентября 2018, 18:37Спорт
Спортивные учреждения Пензенской области испытывают кадровый голод. По состоянию на 1 августа в регионе имеется около 150 вакантных должностей в сфере физической культуры и спорта. Об этом в ходе заседания коллегии ведомства сообщил глава регионального минспорта Григорий Кабельский.
«Молодых специалистов до 30 лет - только 25,7%, 209 человек, до 50 лет - 60%, туда же входят тренеры, которые проработали в отрасли более десяти лет. Можно сказать, что большой текучки нет», - рассказал он.
В области, по словам Григория Кабельского, чтобы привлечь к работе молодых специалистов, используются различные способы денежного стимулирования в виде надбавки к окладу, единовременных выплат, а также различных социальных льгот.
Средняя заработная плата тренера по области превышает 25 тысяч рублей.
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